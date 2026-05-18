Ülkü Ocakları'ndan TEKNOCAK Festivali: Devlet Bahçeli stantları gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın partisinin olağan kongresinde konuşacak.

Partililere seslenmeye ve önemli mesajlar vermeye hazırlanan Bahçeli, bugün ise gençlerle buluştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

100'ÜN ÜZERİNDE PROJE SERGİLENDİ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18-19 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisi katıldı.

Festival kapsamında 100'ün üzerinde proje sergilendi.

YARIŞ ARAÇLARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Festivalde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ismini verdiği yarış araçları "Göktay 1" ve "Göktay 2" de yer aldı.

TEK TEK ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Festivale katılan Bahçeli, stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Bahçeli'ye ziyaret sırasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım eşlik etti.

Bahçeli, ayrıca İstiklal isimli yarış aracının kaputunu imzaladı.

Proje sahipleriyle sohbet eden Bahçeli, katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi.

BİR ARACA DAHA İSİM VERDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "Çağan" isimli elektrikli aracın adını da değiştirdi.

Bahçeli, araca "Yağız" ismini verdi.