Ultrasonografi nedir

Ultrasonografi, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak yapılan görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografide X ışını kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundaki organlardan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları, organdan organa değişir. Bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler. Us işlemi, ihtisasları süresince US eğitimini alan radyologlarca yapılır.

Ultrasonografi çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi amacıyla kullanılır. Bunlarla birlikte teknolojinin ilerlemesi, cihazların görüntü olanaklarının artması sonucu ultrasonografi vücudun tüm organlarını (beyin, göz akciğer, meme, kalça, testis, tiroid, yumuşak doku kitleleri ve prostat gibi.) görüntülemek amacı ile kullanılabilir. Ayrıca kadınlarda yumurtalık ve rahim karın üzerinden incelenebileceği gibi vajene yerleştirilen özel bir prob kullanarakta incelenebilir. Kadın ve erkekte rektum, erkeklerde de prostat incelemesi karın üzerinden incelenebileceği gibi makata yerleştirilen özel bir prob kullanılarak da incelenebilir. Ultrason fetusun değerlendirilmesinde de etkili bir yöntem olarak kabul edilir.

ULTRASON ÇEKTİRMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Karın içindeki organların ultrasonografi incelemesi için erişkinlerde hastanın, 5 - 12 saat süre ile aç kalması gerekir.

10 yaş altı çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık yeterlidir.

Mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karın üzerinden yapılacaksa hastanın, idrarına sıkışık(mesanesinin dolu) olması gerekir.

ULTRASON NASIL ÇEKİLİR

Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. “Prob” adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur.