taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3676
Euro
6.0903
Altın
1235.63
Borsa
93486.46
Gram Altın
212.345

Uludağ'da aç kalan ayılar vatandaşa saldırdı

Uludağ’da aç kalan ayılar çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayılar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara zarar verdi.

İHA | 06.12.2018 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

AÇ AYILAR BÖLGEDEN AYRILDI

Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Kendisini görüntüleyen vatandaşları fark eden aç ayılar saldırıya geçti. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Uludağ'da aç kalan ayılar vatandaşa saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

372
Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

79
Trump ile Clinton el sıkışmadı

Trump ile Clinton el sıkışmadı

17
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

62
İstanbul'da bir savcı lokantayı basıp 250 bin lira istedi

İstanbul'da bir savcı lokantayı basıp 250 bin lira istedi

88
ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderecek

97
Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

303
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir