Uludağ’da kar sevinci zincire takıldı

Türkiye’nin en önemli eğlence turizmine sahip Uludağ’da, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi sonucunda kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte kara yollarına bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürerek, kapanan yolları tekrardan ulaşıma açtı.

UYGULAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise, dağ yolu başlangıç noktasından itibaren kontrollü ulaşımın sağlanması için belirli aralıklarla uygulama noktaları oluşturdu.

Zincirsiz araçlar Uludağ'a alınmadı İZLE

ZİNCİRLERİ TAKIP O ŞEKİLDE DEVAM ETTİLER

Milli Parklar Gişeleri'nde ise kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarıyla gelen vatandaşların, oteller bölgesine geçişine izin verilmedi. Araçlarıyla Uludağ’a gezmeye gelen vatandaşların birçoğu, Milli Parklar bölgesinde, jandarma ekipleri tarafından kurulan noktada, zincirlerini takıp yola o şekilde devam ettiler.

GEZMEK VE EĞLENMEK İÇİN ENGEL DEĞİL

Vatandaşların bazıları ise havanın soğuk olduğunu fakat yine de bunun gezmek ve eğlenmek için bir engel olmadığını belirterek, zincirlerini takıp yollarına devam ettiler.