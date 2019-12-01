Uludağ'da kar yağışı başladı

Geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağmurun ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da dün gece kar yağışı etkisini gösterdi.

ULUDAĞ'DA KALINLIK 5 SANTİMETRE

Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Yağış sebebiyle zirvede kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığının ise en yüksek eksi 1, en düşük eksi 3 derece olduğu öğrenildi.

Zeminin beyazla kaplanmasının ardından iş makineleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazır şekilde bekleyen ekipler, ana yollara anında müdahale ediyor. Zirveye çıkış yolu ekiplerin çalışması sebebiyle ulaşıma açık olarak hizmet veriyor.

KARS DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta da gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

İSTANBUL'A BEKLENEN KIŞ GELMİYOR

İstanbulluların beklediği kar yağışının ise şehre düşmesi zor. Bunun nedeni ise yüksek cam binalardan yansıyan güneş ışınlarının havayı ısıtması.

Geçtiğimiz yıllarda İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kar yağmama nedenini şu şekilde açıklamıştı: "Kent ısı adaları, beton yüzeylerle ilgili bir şey. Doğal bitki örtüsünü kaldırıp, onun yerine asfalt, beton koyduğunuz zaman onlar güneş ışığını yanısıtıyorlar ve kentlerde araçlar var. Sobalar, doğalgazla ısıtmalar var. Bunlardan dolayı kentlerde büyük ısı adaları oluşturuyor. Aslında şu anda bizim kafamıza kar yağıyor ama eriyerek yağmura dönüşüyor."