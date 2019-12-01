taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Uludağ'da kar yağışı başladı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ'a beklenen kar düştü.

AA & Ensonhaber | 01.12.2019 - 12:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Uludağ'da kar yağışı başladı

Geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağmurun ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da dün gece kar yağışı etkisini gösterdi.

ULUDAĞ'DA KALINLIK 5 SANTİMETRE

Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Yağış sebebiyle zirvede kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığının ise en yüksek eksi 1, en düşük eksi 3 derece olduğu öğrenildi.

Zeminin beyazla kaplanmasının ardından iş makineleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazır şekilde bekleyen ekipler, ana yollara anında müdahale ediyor. Zirveye çıkış yolu ekiplerin çalışması sebebiyle ulaşıma açık olarak hizmet veriyor.

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

KARS DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta da gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

İSTANBUL'A BEKLENEN KIŞ GELMİYOR

İstanbulluların beklediği kar yağışının ise şehre düşmesi zor. Bunun nedeni ise yüksek cam binalardan yansıyan güneş ışınlarının havayı ısıtması.

Geçtiğimiz yıllarda  İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kar yağmama nedenini şu şekilde açıklamıştı: "Kent ısı adaları, beton yüzeylerle ilgili bir şey. Doğal bitki örtüsünü kaldırıp, onun yerine asfalt, beton koyduğunuz zaman onlar güneş ışığını yanısıtıyorlar ve kentlerde araçlar var. Sobalar, doğalgazla ısıtmalar var. Bunlardan dolayı kentlerde büyük ısı adaları oluşturuyor. Aslında şu anda bizim kafamıza kar yağıyor ama eriyerek yağmura dönüşüyor."

İstanbul'a kar yağmamasının nedeni binalar haberi
Uludağ'da kar yağışı başladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

249
Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

25
23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

129
ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

75
Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

365
Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

37
Galatasaray Üniversitesi'nin 2 liralık kahvaltısı

Galatasaray Üniversitesi'nin 2 liralık kahvaltısı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir