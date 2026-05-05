Uludağ'da mayıs sürprizi: Kar kalınlığı 67 santim

Baharın ortasında kış manzarası… Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Sezonun kapanmasının ardından gelen kar sürprizi, hem işletmecileri hem de ziyaretçileri şaşırttı.

MAYIS AYINDA KIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Uludağ’da son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü. Zirve ve eteklerde oluşan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

KAYAK SEZONU BİTMİŞTİ

Bursa şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ’da kayak sezonu sona ermişti. Ancak beklenmedik kar yağışı, sezon sonrasında bile kış atmosferini geri getirdi.

SICAKLIK EKSİ DERECELERE DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık ise eksi 4 derece olarak tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, önümüzdeki hafta yağmur öngörülüyor.

“MAYIS AYINDA BÖYLE KAR İLK KEZ”

Eray Özenoğlu, bu yıl kış sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirterek, Mayıs ayında bu denli yoğun kar yağışının nadir görüldüğünü ifade etti. Özenoğlu, “Daha önce kısa süreli kar yağışları olmuştu ancak bu kadar kalıcı ve yoğun bir karı ilk kez görüyoruz” dedi.

TURİZMDE HAREKETLİLİK SİNYALİ

Kar yağışının ardından bölgeye olan ilginin yeniden arttığını belirten işletmeciler, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyonlarda hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

KAR HEYECANI GERİ DÖNDÜ

Mayıs ayında gelen kar yağışı, Uludağ’da hem doğa severleri hem de turistleri heyecanlandırırken, bölge kısa süreliğine de olsa yeniden kış turizmi atmosferine büründü. Yetkililer, karın kalıcılığı konusunda ise hava koşullarının belirleyici olacağını ifade ediyor.