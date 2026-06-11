Uluslararası aşk vurgunu: İstanbul'da yaşayan Nijeryalı, Hong Konglu kadını dolandırdı

Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki Siu P., arkadaşlık sitesi üzerinden kendisini ABD'li olarak tanıtan bir kişiyle arkadaş oldu.

Adının "Richard" olduğunu söyleyen ve sahte bir fotoğraf kullanan kişi ile Siu P., 2 yıl boyunca mesajlaştı.

2,5 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Şüpheli kişinin mağdur kadına "Ben bazı işlerden dolayı Türkiye'deyim. Yatırım yapacağım. Para lazım" demesi üzerine Siu P., 2020 ile 2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2,5 milyon dolar para yolladı.

Dolandırıldığını fark eden kadın, Hong Kong'daki adli makamlara başvurarak şikayetçi oldu.

TÜRKİYE'DEN HESAPLARA GÖNDERİLMİŞ

Yapılan incelemelerde paraların gönderildiği hesapların Türkiye'de bulunduğu belirlenince Hong Konglu kadın, Türkiye'de bulunan bir avukata vekalet vererek suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın Türkiye'de 6 farklı kişinin banka hesabına gönderildiğini ve paraların hesap sahiplerince çekildiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, hesabına gönderilen 80 bin doları, "Richard" olarak tanıdığı Nijeryalı uyruklu bir kişiye teslim ettiğini söyledi. Şüpheli, "Richard" olarak tanıdığı kişiyle bir partide tanıştığını öne sürdü.

NİJERYALI DOLANDIRICI ESENYURT'TA YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda paranın teslim edildiği belirtilen Nijerya uyruklu kişinin, Kingsley O. olduğu belirlendi. Kingsley O., Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin, gelen paraları memleketi Nijerya'ya gönderdiğini tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.