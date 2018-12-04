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Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 14,15 ve 16 Aralık tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

AA | 04.12.2018 - 10:35..
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) destekleri ile Balkon Film organizasyonu tarafından düzenlenen  Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin tanıtım toplantısı, Akademi Beyoğlu'nda yapıldı.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor

"76 ÜLKEDEN 789 KISA FİLM BAŞVURUSU VAR"

Festival Başkanı Faysal Soysal, "Bu yıl etkinlikler için Bosna Hersek'i seçtik. Gelecek yıl bir kısa film atölyesiyle dostluk bağı kuracağımız ülkeler olacak ama film gösterimlerimiz Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek. Ayrıca festival direktörleriyle görüştük. Sadece bir tematik festival olmadığımızı, aslında başka boyutlarıyla geniş bir yelpazemizin olduğunu uluslararası basına ve direktörlere iletmiş olduk. Başvurularımıza baktığımızda dünyanın 76 ülkesinden 789 dostluk temalı kısa film var. Bunların 17 tanesini yarışmaya değer bulduk" dedi.

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