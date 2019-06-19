Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü Emily Ruskovich’in

Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü, 1996 yılından beri her yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de veriliyor.

Dublin Şehir Kütüphaneleri ve Dublin Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen ödülü kazanan yazar aynı zamanda 100 bin avroluk bir ödüle de sahip oluyor.

Ruskovich’in Şubat 2019’da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan romanı Idaho, 100.000 avroluk para ödülünün sahibi oldu.

"YAZARLIĞIM KAZANÇLI BİR SEÇİM"

Bu yılki ödüle Idaho adlı romanı ile layık görülen ABD'li yazar Emily Ruskovich, duygularını "Kazandığım ödül o kadar büyük bir para ki! Tek bir romana bu kadar büyük bir ödül verildiğine inanamıyorum. Bu parayla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum ama artık, eninde sonunda yazarlığım için kazançlı olacak seçimler yapabileceğimi düşünüyorum." sözleriyle dile getirdi.

ORHAN PAMUK DA ALMIŞTI

Ödülün bu yılki seçici kurulu ise yaptığı açıklamada Idaho’nun müzik, şiir, edebiyat ve sanatın kurtarıcı ve iyileştirici potansiyeline dair bir başyapıt olduğunu belirtti.

2015 yılına kadar Impac Dublin Edebiyat Ödülü adıyla verilen ödülü 2003 yılında Benim Adım Kırmızı ile Orhan Pamuk kazanmıştı.