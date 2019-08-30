Ümit Erdim: Hanımcıyız

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2 yıl önce dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği Ses ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Sık sık ialesiyle fotoğraflarını paylaşan Ümit Erdim, takipçilerinden gelen 'Hanımcılık' eleştirilerine yanıt verdi.

İşte Erdim'in Instagram hesabından yaptığı o açıklama:

"BİR DE SORSAN MÜSLÜMAN DERLER"

”Bir zümre var ki bu hanımcılık meselesine takmış. Ucu onlara dokunuyo demek ki. Maçoluğu, hayt huyt yapmayı, kadını geride tutmayı bir halt zannediyolar. Bir de sorsan müslümanım derler. Devam etsinler.

Bilselerdi Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ayşe validemizi deveye bindirirken bir dizini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz?

"MAÇOLAR ARTİSTLER DAĞILABİLİR"

Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O’nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar.”