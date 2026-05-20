Ümit Karan hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı: 10 yıl hapsi isteniyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yasaklı madde testi pozitif çıkan ve tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. İddianamede Karan hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Eski milli futbolcu Ümit Karan, soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
YASAKLI MADDE TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Gözaltı işlemi sırasında soruşturmanın diğer şüphelileriyle birlikte adliyeye sevk edilen Karan, 16 Ocak'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) alınan kan ve idrar örneklerinde kokain metaboliti (benzoilekgonin) tespit edilmesiyle test sonucu pozitif çıkmıştı.
DOSYADA ESKİ SEVGİLİSİNİN 'UYUŞTURUCU TEMİN ETTİĞİ' YER ALDI
Ümit Karan’ın eskiden ilişkide bulunduğu Ş.Ö. isimli 21 yaşındaki bir kadının ifadeleri de dosyaya girmişti.
Şüpheli kadın, ilişkileri sırasında Ümit Karan’ın kendisine kokain temin ettiğini ve artan maddeyi verdiğini öne sürmüştü.
Soruşturmada ayrıca bazı şüphelilerin Karan’a uyuşturucu temin ettiği tespit edilmişti.
İDDİANAME TAMAMLANDI: 10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Karan hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçunu zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla iddianame düzenledi.
İddianamede, Karan’ın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve başkalarına verdiği belirtilerek 10 yıla kadar hapis cezası istendi.