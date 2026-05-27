Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kadrodan Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle çıkarılırken Sakaryaspor'dan Engin Poyraz Efe Yıldırım ile Ümraniyespor forması giyen Yusuf Kocatürk, kadroya dahil edildi.

ADAY KADRO

Ay-yıldızlıların Kosova maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Ümraniyespor), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern München)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Alanyaspor), Hamza Akman (Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)