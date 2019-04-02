Ümit Özdağ görevinden istifa etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, genel başkan yardımcılığı ve başkanlık divanı görevinden istifa kararı aldı.

Ümit Özdağ'ın, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan başarısızlığa tepki gösterip istifa ettiği belirtiliyor. Ümit Özdağ'ın, bu kararı seçim sonrasında alması dikkat çekti.

PARTİLİLER İTTİFAKTAN MEMNUN DEĞİL

Kulislere yansıyan haberlere göre CHP ile ittifak yapan İyi Parti içinde, hiçbir ilde başarı gösterilememesi tepkilere neden oldu. 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan süreçte de Meral Akşener'in istifasını isteyenler olmuştu.

AKŞENER'LE KOLTUK YARIŞINA GİREBİLİR

2014 yılında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ümit Özdağ, MHP'deki muhalif isimler arasında yer alarak Genel Başkanlık yarışına girmişti.

Daha sonra Meral Akşener'in kurduğu partide yer alan Ümit Özdağ, 24 Haziran seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili oldu. Ümit Özdağ'ın genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesi, Meral Akşener'le koltuk yarışına girebileceği anlamına geliyor.

KORAY AYDIN DA İSTİFA ETTİ

Ümit Özdağ'ın ardından Koray Aydın da İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.