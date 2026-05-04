Ümit Özdağ: Suriyelilerin döndüğüne inanmıyorum

Türkiye, iç savaş döneminde Suriyeli vatandaşlara el uzattı.

Onları yalnız bırakmayan Türkiye, Esad'ın ülkesinden kaçmasının ardından da gönüllü geri dönüş için çalışmalara başladı.

Ancak bazı isimler, Suriyelilerin dönüşüne inanmıyor ve vatandaşları yalanlarla provoke etmeye çalışıyor.

Bu isimlerden birisi de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmenlerle ilgili gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNE İNANMADIĞINI SÖYLEDİ

Partisinin düzenlediği Büyük Ankara Buluşması'na katılan Ümit Özdağ, burada bir kez daha göçmenleri hedef aldı.

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısına ilişkin verilerin yalan olduğunu ve inanmadığını söyleyen Özdağ, Suriye'de iki yönetim iddiasında da bulundu.

"Hani Suriyeliler geri dönecekti" diyen Özdağ, şöyle devam etti;

"SURİYELİLER GERİ DÖNECEK DEMİŞLERDİ"

"Savaş bitince Suriyeliler geri dönecek demişlerdi. Biz Suriyelileri yollayalım.

Afganlar vatanlarına dönsün dediğimiz zaman onları ateşin içine mi atacaksınız diyorlardı.

Bakın Suriye'de çatışmalar durdu. Artık bir yönetim var. Hatta iki tane yönetim var; birisi PKK yönetimi, öbürü Şam yönetimi.

"600 BİN TANESİ DÖNDÜ DİYORLAR, İNANMIYORUM"

Nerede Suriyeliler? Döndüler mi? 600 bin tanesinin döndüğü söyleniyor.

600 bin tanesi. Acaba inanıyor musunuz buna? Ben inanmıyorum.

"HALA MİLYONLARCA KAÇAK VAR"

Ama hala milyonlarca sığınmacı ve kaçak Türkiye'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesiyle hem yeni göçleri durduracak hem de gelenlerin vatanlarına dönmesini sağlayacak."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, "Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre; ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır.

GERİ DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISI

Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre; 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır.

Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir. Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır" ifadelerine yer verildi.

