Ümit Özdağ'dan alınan tazminat parasıyla Suriye'de yetim sofrası kuruldu

Suriye 2011 yılında Arap Baharı rüzgarı ile birlikte iç savaşa sürüklendi.

Halkın özgürlük taleplerine karşı direnen Esad rejimi kanlı yolu seçti ve kıyıma girişti.

Sivil halka bombalar yağdıran, toplu katliamlar yapan, kimyasal silahlarla adeta insanlıktan çıkan Beşşar Esad ve taraftarlarından kaçan milyonlarca sivil başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine sığındı.

2024 yılında Ahmed Şara liderliğindeki muhalif devrimle Esad rejimi devrilince milyonlarca sivil ülkelerine dönmeye başladı.

Bu tarihi olaydan önce ise tüm dünya Suriyeli siviller üzerinden adeta vicdan sınavından geçti.

TÜRKİYE'DE IRKÇILIĞI KÖRÜKLEYEN İSİM: ÜMİT ÖZDAĞ

Bu sınavı kaybedenlerden biri de Türkiye'den çıktı.

Siyasi ikbalini göçmen düşmanlığı üzerinden arayan Ümit Özdağ, kurduğu Zafer Partisi ile adeta göçmen avına çıktı.

Avrupa'daki aşırı sağcı, ırkçı benzerleri ile yarışa giren Özdağ sayısız iftira, kışkırtma ve hedef gösterme olayının baş aktörü oldu.

TAZMİNAT CEZASI ALDI

Yıllarca göçmenler üzerinden siyasi rant için çırpınan Özdağ, Suriye'deki devrimden sonra boşa düştü. Şimdilerde ise büyütmeye çalıştığı nefret söylemlerinin hesabını veriyor.

Bu kapsamda Özdağ'ın, Suriyeli bir esnafa yönelik ortaya attığı iddialar nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Özdağ, iftiraları nedeniyle tazminat cezasına çarptırıldı.

Özdağ'dan alınan tazminat ücreti ise en anlamlı şekilde harcandı. Özdağ'ın ödediği paralarla Suriye iç savaşında yetim kalan çocuklar için sofra kuruldu.

"ÖZDAĞ'DAN ALINAN TAZMİNATLA KURULMUŞTUR"

Anlarca çocuğun katıldığı etkinlik alanındaki afişlerde, "Ümit Özdağ'dan alınan tazminatla kurulan Suriye Yetim Sofrası" ifadeleri dikkat çekti.

O anlara ilişkin videolar ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcıyı duygulandıran görüntülere "Biz de yemiş kadar olduk" yorumları yapıldı.