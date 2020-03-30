Umre dönüşü karantinaya alınanlar 1 hafta daha bekleyecek

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı.

14 GÜN DOLDU, KORONA OLANLAR ÇIKTI

14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan koronavirüs testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı.

1 HAFTA ERTELEME

Ancak aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.