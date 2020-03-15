Umreden gelenler karantina altında

Türkiye, umreden dönenleri karantinaya aldı.

Ankara'da 3, Konya'da 2 yurt karantina sürecine uygun hale getirilirken, umreden dönen 10 bin 330 kişi bu şehirlerde karantina altında tutulacak.

UMREDEN DÖNENLER KARANTİNADA

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

MAĞDURİYET YOK

Ayrıca, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064, Milli İrade: 1880, Gölbaşı: 1448, Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228, Kutalmışoğlu: 2710, Toplam: 4938

4 UÇAK ANKARA'YA İNDİ

Öte yandan, umre yolcularını taşıyan 4 uçak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Sağlık taramasından geçirilecek olan yolcular, ardından üç farklı öğrenci yurduna yerleştirilecek.