Umur Sungurlu ile Zuhal Müzik’in hikâyesini konuştuk

Zuhal Müzik’in Akasya AVM içinde bulunan mağazasında, sahnede bağdaş kurup Umur Sungurlu ile bir müzik yolculuğuna çıktık. Müzikten, güzel şeylerden bahsettiğimiz bu söyleşi, evde kaldığımız şu günlerde hepimize iyi gelsin dileriz. Nostaljik bir hava var bu sohbette. Kaset dinlediğiniz o günleri anımsayacaksınız. Çünkü Zuhal Müzik, o günlerden bugünlere gelmiş. Zamana ayak uydurmuş, hep müzik çevresinde gelişmiş. Şu zor günler geçtiğinde, Zuhal Müzik’i mutlaka ziyaret edin, ruhunuza iyi gelecek…

Umur Bey ile Zuhal Müzik’in doğuşunu, bugünlere gelişini, müzik alanında yaptıklarını konuştuk. Buyurun keyifli söyleşimize…