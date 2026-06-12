Umut Altaş'ın söylediği noktalarda Gülistan'dan iz aranıyor

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasına dair detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da yeni bir gelişme daha yaşandı.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"ÇÖPLÜK ALANA BAKIN"

Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı.

Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş; üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

ARAMALAR BAŞLATILDI

Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından, yer altı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı.

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HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.

Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

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FİRARİ ŞÜPHELİ UMUT ALTAŞ ABD'DE YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten süreci başlatılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Altaş’ın, gözaltındayken yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu belirtilen ses kaydında şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

“Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var.

Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım.

Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım.”

BAKAN GÜRLEK'TEN "UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN" MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 6 yıl sonra peş peşe yaşanan Doku soruşturması gelişmelerine istinaden bir açıklama yapmıştı.

Gürlek açıklamasında, soruşturmanın tüm yönleriyle yeniden ele alındığı belirtilerek şu mesaj verildi:

“Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.”

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