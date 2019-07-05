Üniversite hocaları kaçak içki tüketimini araştırdı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Çetin ve Ersan Özkan; "Türkiye’de Vergi-Tüketim İlişkisi: Alkol ve Tütün Ürünlerine Yönelik Bir Saha Araştırması" ve "Alkollü İçecekler Tüketimine Yönelik Bir Saha Araştırması: Trakya Bölgesi Örneği" çalışmalarını yapıp akademik dergilerde yayınladı.

YÜKSEK VERGİ BIRAKMAYA ETKEN DEĞİL

Araştırmada alkol ve sigaradaki yüksek verginin kullanıcıların bırakması için bir etken olmadığını belirtilirken; bırakmada en büyük etken sağlık sorunları ve aile isteği olarak görülüyor.

ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

- Katılımcılar, alkollü içkilerde vergi oranlarını doğru bulmuyor ve fazla olduğu görüşünde.

- Yüzde 57.7 alkollü içkilerde verginin azaltılması durumunda tüketim tercihinin değişmeyeceğini açıkladı.

- Yüzde 81.3 kaçak içki kullanmıyor, yüzde 16.8 ara sıra kullanıyor, yüzde 1.9 sürekli kaçak içki kullanıyor.

- Kaçak içki içenlerin yüzde 14.4'ü yüksek vergilerden dolayı kaçak içtiklerini belirtiyor.

- Alkollü içkiyi bırakmada en büyük etken yüzde 65.4 ile sağlık sorunları, yüzde 13 eş ve çocuklarının isteği.