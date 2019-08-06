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Üniversite tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca adayın üniversiteli olmak için girdiği YKS'de, tercih sonuçları belli oldu.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 12:02..
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Üniversite tercih sonuçları açıklandı

Bu sene 2,5 milyon adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), artık sona gelindi.

YERLEŞTİRMELER AÇIKLANDI

Ünivesite sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan adayların, hangi üniversitelere yerleştiği belli oldu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde duyuruldu.

TERCİH SONUCUNUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYITLAR BAYRAMDAN SONRA

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

753 BİN KİŞİ YERLEŞTİ

Sınav sonucu 4 yıllık lisans bölümlerine 409 bin, 2 yıllık önlisans bölümlerine 343 bin kişi olmak üzere toplamda 753 bin aday yerleşti.

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