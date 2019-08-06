Üniversite tercih sonuçları açıklandı

Bu sene 2,5 milyon adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), artık sona gelindi.
YERLEŞTİRMELER AÇIKLANDI
Ünivesite sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan adayların, hangi üniversitelere yerleştiği belli oldu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde duyuruldu.
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KAYITLAR BAYRAMDAN SONRA
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.
753 BİN KİŞİ YERLEŞTİ
Sınav sonucu 4 yıllık lisans bölümlerine 409 bin, 2 yıllık önlisans bölümlerine 343 bin kişi olmak üzere toplamda 753 bin aday yerleşti.