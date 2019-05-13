Üniversiteli genç kız kazada hayatını kaybetti

Aksaray - Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde İzmir'den ailesinin yanından dönen 22 yaşındaki Sevgi Önder, otobüsün mola verdiği tesiste indi.
OLAY YERİNDE KURTARILAMADI
Ardından kaldığı yurda gitmek için valiziyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli kıza, Mustafa Karakuş (43) yönetimindeki 68 BE 909 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Sevgi Önder, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sevgi Önder'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazadan yara almayan Karakuş ise gözaltına alındı.