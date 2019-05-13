1 Emre Belözoğlu sakatlandı Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan ve arka adalesini tutarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun, Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

2 JÖAK timi sıcak hava balonunda atlayış gerçekleştirdi Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

3 Salvador Dali kimdir Çocukluk travmasının beslediği sanat anlayışıyla sürrealizm akımının temsilcisi, bilime olan ilgisi, sıra dışı tavırları ve yaşamıyla dikkat çeken ressam, Salvador Dali’nin hayat hikayesidir…

4 İbrahim Erkal kimdir Müziğe çocuk yaşlarda sevdalanmış, "Canısı" ile şöhrete ulaşan ve daha dün hayata veda eden sanatçı, İbrahim Erkal'ın hayat hikayesidir.

5 Üniversiteli genç kız kazada hayatını kaybetti Aksaray'da otobüsten inip, kaldığı kız yurduna gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

6 Yıldız Tilbe yanlışlıkla iş takvimi paylaştı Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, yanlışlıkla iş takvimini paylaşması üzerine, takipçileri, konserlerinden ne kadar kazandığını öğrenmiş oldu.