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Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı kamerada

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın” uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü’ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık” dedirtti.

İHA | 29.03.2020 - 11:05..
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Geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı.

Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler, sessizliğe büründü. Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü'ne geldi.

Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.

Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı kamerada

"EVDE DURAMIYORUM"

Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10’da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı.” dedi.

Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı kamerada

Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı kamerada

Unkapanı Köprüsü’nün son olta balıkçısı kamerada

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