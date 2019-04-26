Ünlü havayolu şirketinin pilotları grevde

Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak havayolu şirketi SAS’ın pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine bin 409 pilot greve gitti, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak uçuşların yüzde 70'i iptal edildi.

YOLCULARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Anlaşma sağlanamazsa hafta sonu toplam 170 bin yolcunun uçuşu edilebilir. Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak havayolu şirketi SAS’ın pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması yolcuları olumsuz etkiledi.

673 UÇUŞ İPTAL EDİLECEK

Maliyetlerin azaltılmasına karar veren SAS ile işçi sendikaları arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Sendikaların yetkililere verdiği mühletin dolması üzerine bin 409 pilot, grev çağrısına uydu. Havayolu şirketi, 673 uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.

YÜZDE 13 ZAM İSTEĞİ

Cuma ve Cumartesi yapılacak uçuşların yüzde 70'inin önceden iptal edildiğini duyuran firma, grev devam ederse hafta sonu 170 bin yolcunun uçuşunu iptal edecek. Aylık minimum 9 bin 759 dolar (58 bin TL) maaş alan SAS pilotları, yüzde 13 zam istiyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜVENSİZ ÇALIŞMA ORTAMI PROTESTO EDİLDİ

Danimarka Pilot Sendikası Başkanı Rene Arpe yaptığı açıklamada, “SAS görüşmelerin ortasında bizimle buluşma isteği gösterseydi, grev olmayabilirdi. Onun yerine, SAS yönetiminin, pilotların daha kötü iş koşulları, kabul edilmez çalışma saatlerini ve güvensiz çalışma ortamını kabul etmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

Grevle birlikte SAS’ın Stockholm borsasındaki hisseleri yüzde 4,7 değer kaybetti. Şirket yönetimi, grevlerden önce yayınladığı yıllık raporunda, 2019’da kar rekoru kırmayı beklediklerini duyurmuştu.