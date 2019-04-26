taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9402
Euro
6.6211
Altın
1281.03
Borsa
94134.2
Gram Altın
244.7

Ünlü havayolu şirketinin pilotları grevde

Havayolu şirketinin pilotları çalışma saatlerini ve aldıkları maaşı protesto ediyor. Firma, hafta sonu 170 bin yolcunun uçuşunu iptal edecek.

İHA | 26.04.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak havayolu şirketi SAS’ın pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması üzerine bin 409 pilot greve gitti, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak uçuşların yüzde 70'i iptal edildi.

Ünlü havayolu şirketinin pilotları grevde

YOLCULARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Anlaşma sağlanamazsa hafta sonu toplam 170 bin yolcunun uçuşu edilebilir. Danimarka, İsveç ve Norveç devletlerinin ortak havayolu şirketi SAS’ın pilotlarla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinin uzaması yolcuları olumsuz etkiledi.

673 UÇUŞ İPTAL EDİLECEK

Maliyetlerin azaltılmasına karar veren SAS ile işçi sendikaları arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Sendikaların yetkililere verdiği mühletin dolması üzerine bin 409 pilot, grev çağrısına uydu. Havayolu şirketi, 673 uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.

Ünlü havayolu şirketinin pilotları grevde

YÜZDE 13 ZAM İSTEĞİ

Cuma ve Cumartesi yapılacak uçuşların yüzde 70'inin önceden iptal edildiğini duyuran firma, grev devam ederse hafta sonu 170 bin yolcunun uçuşunu iptal edecek. Aylık minimum 9 bin 759 dolar (58 bin TL) maaş alan SAS pilotları, yüzde 13 zam istiyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜVENSİZ ÇALIŞMA ORTAMI PROTESTO EDİLDİ

Danimarka Pilot Sendikası Başkanı Rene Arpe yaptığı açıklamada, “SAS görüşmelerin ortasında bizimle buluşma isteği gösterseydi, grev olmayabilirdi. Onun yerine, SAS yönetiminin, pilotların daha kötü iş koşulları, kabul edilmez çalışma saatlerini ve güvensiz çalışma ortamını kabul etmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

Grevle birlikte SAS’ın Stockholm borsasındaki hisseleri yüzde 4,7 değer kaybetti. Şirket yönetimi, grevlerden önce yayınladığı yıllık raporunda, 2019’da kar rekoru kırmayı beklediklerini duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havalimanında personele saldıran kadın

Havalimanında personele saldıran kadın

216
Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

352
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

411
Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

209
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

57
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

239
Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir