Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla, gün gün gerekli tedbirler hayata geçirilerek vatandaşlar uyarılıyor.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla "Evde kal" çağrıları yapılıyor.

Bu çağrıya, ünlü isimler de destek verdi. Kültür sanat camiasının ünlü isimleri bir video yayınladı.

Ünlü isimler 'Evinde kal Türkiye' çağrısında bulundu VİDEO



Yayınladıkları videoyla desteklerini açıklayan isimler arasında Arzum Onan, Nejat Birecik, Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Perihan Savaş, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Bülent Çolak, Bahtiyar Engin, Seda Dursunoğlu, Şebnem Sönmez, Aslı Altaylar, Şahnaz Çakıralp, Şeyda Tuğçe Yavuz, Abdurrahman Seçer ve Cüneyt A. Pamuk yer aldı.

"TEDBİRLERE UY, HAYATINI RİSKE ATMA"

Ünlü isimler yayınladıkları videoda, "Sosyal mesafeni ve sağlığını koru. Tedbirlere uy, hayatını riske atma. Evde kal Türkiye. Müzik dinle, sporunu yap, yarım kalan kitabını oku, çocuklarınla zaman geçir. Aileni seviyorsan lütfen söylenen önlemleri al. Daha güzel yarınlar için evde kal Türkiye. Toplumsal sağlığımız ve sevdiklerini korumak için lütfen evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." mesajını verdi.