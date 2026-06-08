Ünlü kebapçıya rekor ceza: Kuzu eti diye sattılar ama gerçek ortaya çıktı

İngiltere'nin Essex bölgesinde faaliyet gösteren kebap üreticisi Kismet Kebabs'ın, ürün içeriklerine ilişkin tüketicileri ve işletmeleri yanıltarak yıllarca farklı et türlerini "kuzu eti" olarak pazarladığı ortaya çıktı.

Swansea Crown Mahkemesi'nde görülen davada şirketin, ülke genelindeki restoran ve paket servis işletmelerine gönderdiği kebap ürünlerinde yanlış etiketleme yaptığı ve ürün içeriklerinin etiketlerde belirtilen bilgilerle örtüşmediği belirtildi.

Yarısı yağ

BBC'ye göre; Mahkemede paylaşılan bilgilere göre, yüzde 87 kuzu eti içerdiği belirtilen bir kuzu döner ürününde yapılan analizlerde ürünün yalnızca yüzde 51'inin et olduğu, yaklaşık yüzde 40'ının ise yağdan oluştuğu belirlendi.

Test sonuçlarının, ürün etiketlerinde belirtilen içerik oranlarıyla ciddi şekilde çeliştiği ifade edildi.

Depolarda kuzu eti çıkmadı

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan bilgilere göre, şirket tesislerinde yapılan incelemelerde kuzu etine rastlanmadı.

Buna karşın depolarda yüksek miktarda kuzu yağı, deri, keçi eti, koyun eti ve diğer koyun kaynaklı ürünlerin bulunduğu tespit edildi.

Savcı Lee Reynolds, şirketin düzenli olarak keçi eti, kuzu yağı, deri, koyun eti ve çeşitli düşük kaliteli et ürünleri satın aldığını, bunların işlendikten sonra "kuzu eti" olarak satıldığını söyledi.

Soruşturma açıldı

Soruşturmanın, 2020 yılı sonu ile 2021 yılı başında Swansea Belediyesi Ticaret Standartları ekiplerinin yürüttüğü bölgesel denetimler sırasında başlatıldığı belirtildi.

Kent genelindeki kebapçılar ve restoranlardan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, Kismet Kebabs tarafından üretilen ürünlerin etiketlerinde belirtilen et türleriyle içeriklerinin uyuşmadığı ortaya çıktı.

Laboratuvar analizlerinin ardından belediye ekipleri, Ulusal Gıda Suçları Birimi, Gıda Standartları Kurumu ve diğer ilgili kurumlarla temasa geçti.

İçerik ve etiket farklı

20 Mayıs 2021 tarihinde Swansea Belediyesi öncülüğünde oluşturulan çok kurumlu denetim ekibi şirketin üretim tesisine inceleme gerçekleştirdi.

Denetimlerde üretim, paketleme ve etiketleme süreçlerine ilişkin çok sayıda sorun tespit edildi.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, üretim reçetelerinde "kuzu döner" olarak etiketlenen ürünlerde kuzu etinin oldukça düşük miktarlarda yer aldığı; yağ, deri, mekanik olarak ayrılmış et, koyun eti, keçi eti ve hindi etinin ise içerik listelerinde bulunduğu görüldü.

Yetkililer ayrıca üretim hattına giren hammaddeler ile nihai ürünlerin üzerindeki etiketlerin birbiriyle örtüşmediğini belirledi.

Şirket kabul etti

Chelmsford merkezli Kismet Kebabs Ltd, daha önce "gerçeğe aykırı beyanla dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmişti.

Şirket adına konuşan avukat Stuart Jessop, firmanın 2008 yılında kurulduğunu ve uzun yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşamadan faaliyet gösterdiğini söyledi.

Jessop, suçlamalara konu dönemde şirketin gerekli dikkati göstermediğini kabul etmekle birlikte, o tarihten sonra önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Şirketin etiketlerde yer alan bilgiler ile gerçek içerikler arasındaki farktan çok sınırlı bir mali kazanç elde ettiğini savunan Jessop, işletmenin faaliyetlerini sonlandırmasına yol açacak düzeyde bir para cezasının kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

Şirket, 500 bin sterlin ceza ödeyecek.