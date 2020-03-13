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Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti

"Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce bildiği belirtilen Baba Vanga'nın, koronavirüsü de doğru bir şekilde öngördüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 10:53..
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Bulgar kâhin Baba Vanga’nın, koronavirüsü yıllar önce doğru bir şekilde tespit ettiği öne sürüldü.

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga’nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti

"KORONA HEPİMİZİN ÜZERİNDE OLACAK"

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, “Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, ‘Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak’ demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya’nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya’nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım.” dedi.

Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti

DAHA ÖNCE BİLDİKLERİ VAR

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve İngiltere’nin AB’den çıkış süreci olan Brexit’i bilen Baba Vanga, 1995 yılındaki seçimlerde Boris Yeltsin’in kazanacağını söylemiş ve Yeltsin’in kalp rahatsızlığı konusunda uyarmıştı.

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