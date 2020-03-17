Ünlü oyuncu Idris Elba, koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Idris Elba, hayranlarını üzdü.

Twitter hesabından test sonucunu açıklayan Elba, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İngiliz aktör, bunu öğrenir öğrenmez kendini karantinaya aldığını söyledi.

"HASTA HİSSEDİYORSANIZ ŞEFFAF OLUN"

Açıklama yapan Elba, "Bu sabah koronavirüs testim pozitif çıktı. Çok can sıkıcı bir durum. Kızım henüz test olmadı ama durumu şimdilik iyi. Ben de fena sayılmam ancak bu mesele çok ciddi. Sosyal hayatta mesafe koyma işini yeniden düşünmeliyiz, ellerimizi yıkamalıyız. Daha dışarda virüs belirtisi göstermeden virüsü taşıyan çok sayıda insan var. Hasta hissediyorsanız bu konuda şeffaf olmalısınız. Birbirimizi düşünmeli ve dayanışma içinde olmalıyız.” dedi.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Asıl adı Idrissa Akuna Elba olan ünlü oyuncu, 6 Eylül 1972'de Londra'da dünyaya geldi. Idrıs Elba; Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre Ödülü'nün sahibi oldu.