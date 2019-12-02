Ünlü oyunculardan şiddet dizilerine tepki

Ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Yönetmen Atalay Taşdiken son yıllarda artış gösteren şiddet içerikli diziler hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

"ŞİDDETE TALEP VARDI, RANT İMKANI SAĞLANDI"

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, “Bu konu yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması gibi bir şey. Biraz eğitim gibi. Kültürel iklimin diğer alanları gibi ne ekerseniz bir süre sonra onu hasat ediyorsunuz. Böyle bir talep var mıydı yoksa bunlar yapıldıkça böyle bir talep mi oluştu? Bunlar tartışma konusu. Ben ilkinden yana fikrimi kullanıyorum. Yani daha kolayı, kısmen etki edeni, kısmen rant imkanı veren şeye evrildi ve zamanla da talep edilir hale geldi." dedi.

"VAHŞİ KAPİTALİZMİN KURALLARI İŞLİYOR"

Popüler hale gelen dijital dizi ve film platformlarının sinemaya etkisinden de bahseden Aslantuğ, “Ticareti temsil eden arkadaşların çok da bizim dertlerimizle hareket ettiklerini düşünmüyorum. Yakın zamana kadar bilet fiyatları, mısır tartışmaları da geçti. Orada vahşi kapitalizmin kuralları işliyor, oralara cümle kurmaya bile gerek yok.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER ETKİLENİYOR"

Oyuncu Uğur Polat, şiddet içerikli dizi ve filmlerin çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilendiğinden bahsederek, “Bir yere kadar bu da bitecek, sonra başka bir furya başlar bu iş böyle. Gazetelerde üçüncü sayfa haberlerini okuyoruz. Özellikle çocuklar ve genç yaştakiler etkileniyor ama bu da bitecek.” diye belirtti.

"ŞİDDET, PORNO GİBİ"

Film Yönetmeni Atalay Taşdiken ise toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidildiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de özellikle televizyon sektöründe televizyonların halkın talebini, halkın beklentisini dikkate aldığını düşünmüyorum. Bu biraz kanal yöneticilerinin reyting denilen canavara yenik düşmesi. Şiddet, insanlık varlığı boyunca bir nevi porno diyelim maalesef çok ilgi ve dikkat çeken, insanları provoke eden bir şey. Bundan sonra da öyle olacak. Özellikle genç kuşağın doğruyu ve yanlışı ayırt etmekle ilgili çok önemli rehberlere, büyüklerin önermelerine ihtiyaçları var. Örnekler bunlar olunca da çocukların seçeneği kalmıyor. Toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidiyoruz.” dedi.