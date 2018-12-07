Ünlü piyanist Ayşegül Sarıca, 78 yıldır tuşlara dokunuyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solistliğinden emekli 83 yaşındaki piyanist Ayşegül Sarıca, 1940'larda, küçük yaşlarda müzik yolculuğuna başladı.

MÜZİK HAYATINA TÜRKİYE'DE DEVAM ETTİ

İngiliz Ortaokulu'ndan sonra, Fransa'da Paris Ulusal Konservatuarında eğitim hayatına devam eden Ayşegül Sarıca, Türkiye'ye dönerek müzik yaşamını ülkesinde sürdürdü.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Ayşegül Sarıca, kısa süre önce de Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldü.





"MİNNETTARIM"

Dün akşam düzenlenen törenle ödülünü almaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Sarıca, "Türkiye'de çok sesli müziğin anlaşılması ve yaygınlaşması için çaba sarf eden Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın bende ayrı bir yeri var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Son derece minnettarım. Beni de düşündükleri ve müzik hayatıma katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

"PİYANOYU AŞKLA ÇALMAK"

Ayşegül Sarıca, "Çok haşarı, yaramaz bir çocukmuşum ama bir saatten fazla hiç hareket etmeden, 'gık' demeden dinlemişim konseri. Bunun üzerine oradaki hoca, 'Bu çocukta bir müzik sevgisi ve yeteneği var. Başlatalım mı müziğe' diye anneme sormuş. Annem de müzik dersleri almama olanak sağlamış. Bunca süre müzikle olmak çok keyifli. Piyanoyu aşkla çalmak başka türlü bir şey. Bırakamıyorsunuz. Gittikçe, büsbütün bağlanıyorsunuz ve bırakamıyorsunuz. Hayatınızın parçası oluyor" diye konuştu.





