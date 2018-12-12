1 Sağlık Bakanı: 25 bin personel atayacağız Sağlık Bakanı Koca: 2019'da pratisyen hekim, uzman hekimi, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin personel ataması gerçekleştireceğiz.

2 Meteoroloji'den son dakika İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yüksek kesimleri için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

3 Ünlü şair ve yazarların koleksiyonları sergileniyor Nâzım Hikmet’in el yazısı şiirlerini, Ece Ayhan’ın daktilosunu, Cemal Süreya’nın mektuplarını, Asım Bezirci’nin taslaklarını, Melih Cevdet Anday’ın ilk baskı kitapları Kadıköy'de ziyarete açılacak.

4 Osmanlı’da kayak birlikleri Türk kış sporunun başlangıcı hemen hemen 100 yıl önce Enver Paşa’nın emriyle gerçekleşmişti. Türkiye’de ilk kayak birliği de Erzurum-Palandöken’de kuruldu.

5 Sahte reçete soruşturması: 10'u doktor 18 kişi yakalandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "Sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı.

6 Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesindeki operasyonunda, içinde tanksavar roketinin de bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.