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Ünlü şair ve yazarların koleksiyonları sergileniyor

Nâzım Hikmet’in el yazısı şiirlerini, Ece Ayhan’ın daktilosunu, Cemal Süreya’nın mektuplarını, Asım Bezirci’nin taslaklarını, Melih Cevdet Anday’ın ilk baskı kitapları Kadıköy'de ziyarete açılacak.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 10:09..
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Türkiye’nin yazı arşivi Kadıköylüler ile buluşuyor. Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği, Rasimpaşa’da bulunan Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde sergilenecek.

KİŞİSEL EŞYALAR ZİYARETE SUNULACAK

14 Aralık saat 12:00’de açılışı yapılacak belgelikte, yazarların yazı gereçlerinin yanı sıra, yaşamlarına tanıklık eden kişisel nesneler de ziyarete açılacak.

Türk edebiyatına ilişkin bellek oluşturmak amacı taşıyan Kadıköy Belediyesi, edebiyat tarihinin izlerini sürmek isteyenlere ışık tutacak.

Ünlü şair ve yazarların koleksiyonları sergileniyor

14 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Belgelik açılışın yapılacağı 14 Aralık’tan itibaren Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde görülebilir.

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