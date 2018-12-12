Ünlü şair ve yazarların koleksiyonları sergileniyor

Türkiye’nin yazı arşivi Kadıköylüler ile buluşuyor. Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği, Rasimpaşa’da bulunan Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde sergilenecek.
KİŞİSEL EŞYALAR ZİYARETE SUNULACAK
14 Aralık saat 12:00’de açılışı yapılacak belgelikte, yazarların yazı gereçlerinin yanı sıra, yaşamlarına tanıklık eden kişisel nesneler de ziyarete açılacak.
Türk edebiyatına ilişkin bellek oluşturmak amacı taşıyan Kadıköy Belediyesi, edebiyat tarihinin izlerini sürmek isteyenlere ışık tutacak.
14 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Belgelik açılışın yapılacağı 14 Aralık’tan itibaren Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’nde görülebilir.