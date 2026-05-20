Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı düzenlendi.

Türk televizyonunun kült yapımlarından 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Erdal Kömürcü' karakteriyle tanınan Sefa Zengin, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Grup Toplantısı'na katılmıştı.

MECLİS'TE BİR SÜRPRİZ İSİM DAHA

Zengin'in Meclis'teki sürprizi dikkat çekmişti.

Bu hafta düzenlenen toplantıya ise bir sürpriz isim daha katıldı.

YAVUZ BİNGÖL DE TOPLANTIYA KATILDI

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, toplantıya katılmak üzere Meclis’e geldi.

Yavuz Bingöl, burada gazetecilerin "Misafir olarak mı geldiniz? İlk kez mi geldiniz?" sorularını yanıtladı.

"SİYASETTEN UZAK KALAMIYORUM"

İlk kez bir AK Parti Grup Toplantısı'na katıldığını belirten Bingöl, "İlk kez geldim. Siyasetten uzak kalamıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Bingöl’ün Meclis’teki bu ilk grup toplantısı ziyareti, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğan Yavuz Bingöl, ünlü bir Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu.

Halk ozanı Şahsenem Bacı ve edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl'ün oğlu olarak dünyaya gelen sanatçı, hem çıkardığı albümler hem de rol aldığı popüler dizi/sinema projeleriyle tanınıyor.

Müzik hayatına annesinin teşvikiyle küçük yaşlarda başladı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda korno-piyano eğitimi aldı.

Anadolu'nun geleneksel ezgilerini kendi yorumuyla harmanlayarak Türk halk müziği ve Türk sanat müziği repertuvarında eserler icra etti.