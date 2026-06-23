Ünlü tatlıcıdan "yemeyin" çağrısı: Dünya Kupası'na özel üretilmişti, alerjen çıktı!

Birçok ülkede faaliyet gösteren donut zinciri Krispy Kreme, Dünya Kupası temasıyla satışa sunduğu "Pitch Perfect" adlı donut için acil geri çağırma kararı aldı.

Şirket, ürünün içeriğinde etikette belirtilmeyen fındık bulunabileceğini açıkladı. Bu durumun özellikle fındık alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği belirtildi.

Yeşil ve beyaz süslemeleriyle futbol sahasını andıracak şekilde tasarlanan ürün, tekli olarak ya da "Matchday Dozen" isimli 12'li paketler içinde satılıyordu.

Şirket, geri çağırma kararının tedbir amaçlı alındığını duyurdu.

Ücret iadesi yapılacak

Gıda güvenliği yetkilileri, söz konusu ürünleri satın alan ve fındık alerjisi bulunan tüketicilerin donutları kesinlikle yememesi gerektiğini vurguladı.

Müşterilerden ürünleri satın aldıkları mağazalara iade ederek ücretlerini geri almaları istendi.