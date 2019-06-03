Ünlüler sosyal medyadan telefon dağıtıyor

Twitter, Instagram ve Facebook'ta reklam yapıp, ürün tanıtarak para kazanan isimlerden vergi alınacağı açıklanmıştı.

Son günlerde ünlü isimler sosyal medyadaki takipçi sayılarını fırsata çevirdi.

VERGİ VERİYORLAR MI

Reklam şirketleriyle anlaşan Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi ünlü isimler takipçileri için telefon çekilişi yapmaya başladı.

Çeşitli hesapların takip edilmesini isteyen ünlüler, telefon vaadediyor.

"BU PARANIN VERGİSİNİ İSTEYECEĞİZ"

Dönemin Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili şunları söylemişti: "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz"