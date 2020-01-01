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Ünlülerden 2020 paylaşımları

Magazin dünyasının önde gelen isimleri, 2020'ye aileleriyle girmeyi tercih etti.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 10:33..
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Bir yılı daha geride bırakırken, ünlü isimlerden 2020'ye özel paylaşımlar geldi.

ILICALI ÇOCUKLARIYLA GİRDİ

Medya patronu Acun Ilıcalı, yeni yıla çocuklarıyla girerken, eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi ile Ibiza'da olmayı tercih etti.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

ŞEYMA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞIMINA YORUM

Subaşı, Türkiye'de olan kızının fotoğrafını gördü ve Ilıcalı'nın bu paylaşımının altına yorum yazdı. Şeyma Subaşı, "Melisa'nın gözü kapalı." diyerek tepkisini verdi.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

ESKİ EŞ İLE YILBAŞI KUTLAMASI

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ise 2020'ye eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarıyla birlikte girdi. Sandal bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu yorumu düştü:

"İnsan olmanın kıymetini ve bunun bir duygusal yolculuk olduğunu daha çok fark ettiğimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimizle anlamlı, faydalı ve kıymetli enerjiler ürettiğimiz sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir 2020 dileriz..."

Ünlülerden 2020 paylaşımları

TARKAN, KIBRIS'I SALLADI

Megastar Tarkan, yılbaşını Kıbrıs'ta sevenleriyle birlikte karşıladı. Muhteşem bir konser veren Tarkan'ı dinlemeye gidenler arasında Fatih Ürek de yer aldı.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

SILA'DAN SEVGİLİSİ İLE KUTLAMA

Sıla'dan 2020 için sıradışı bir paylaşım geldi. Bu yıl sahne almayan ünlü popçu, sevgilisi Hazer Amani ile 2020'yi evinde karşıladı.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

MESUT İLE AMİNE'DEN AİLE SAADETİ

Mesut Özil eşi Amine Gülşe ile birlikte yılbaşını evde kutlayan isimler arasında yer aldı.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

HAMİLELİK KİLOLARI GİTTİ

2019 yılında anne olan Seda Bakan da 2020 yılına evinde ailesiyle birlikte girdi. Bakan bu anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun hamilelik kilolarından hızlıca kurtulduğu da görüldü.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

ŞÜKRAN OVALI VE KIZININ EĞLENCELİ ANLARI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı, kızı ile birlikte bu kareyi paylaşarak 2020'ye 'merhaba' dedi.

Ünlülerden 2020 paylaşımları

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