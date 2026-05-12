Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Cansel'in testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması, bazı popüler eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla başladı.

Soruşturma kapsamında gece hayatı mekanlarının işletmecileri, sosyal medya fenomenleri ve çeşitli ünlü isimler gözaltına alındı.

17 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Kütüphane mekanının işletmecisi Ali Yaşar Koz, eski hakem Elif Karaarslan, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu da yer aldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'ticaretine aracılık etmek' gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kan, saç ve idrar örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANSEL'İN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testlerde bazı isimlerin sonuçları daha önce pozitif çıkarken, Cansel Ayanoğlu’nun uyuşturucu testi de pozitif olarak sonuçlandı.

"TEK BAĞIMLILIĞIM ESTETİKTİR"

Cansel Ayanoğlu, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetmiş, "Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım, tek bağımlılığım estetiktir." ifadelerini kullanmıştı.