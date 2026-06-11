Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda son olarak aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna'nın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış, ünlü isimler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vererek serbest bırakılmıştı.