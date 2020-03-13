Ürdün'ün başkenti Amman'da kum fırtınası hayatı felç etti.
Kum fırtınası, Amman Uluslararası Havaalanı'nı kapladı. Tüm uçuşlar iptal edildi.
Yetkililer, gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların güvende olması için zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulundu.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Ürdün'ü kum fırtınası vurdu ViDEO
Amman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara hava durumunun sürekli takip edilmesi yönünde uyarı yapıldı.
Ülkenin Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava şartları sonrası Maan, Badia ve Akabe'nin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.