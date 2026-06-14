Üreticilere anız uyarısı: Toprağın geleceğini yakmayın

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, anız yakma sorunu hakkında üreticileri uyardı.

Bu uyarı aslında tarım yapılan tüm illeri kapsıyor.

Adana'da buğday hasadının başladığını ve birçok bölgede devam ettiğini belirterek, üreticilere anız yakmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Hasat dönemlerinde zaman zaman karşılaşılan anız yakma uygulamasının toprağın yapısına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Bayazıt, bu yöntemin kısa vadede kolaylık sağlıyor gibi görünse de uzun vadede tarımsal üretime büyük zarar verdiğini söyledi.

"TOPRAKTA YAŞAYAN FAYDALI MİKROORGANİZMALAR ZARAR GÖRÜYOR"

Anız yakmanın, toprağın verimliliğini sağlayan organik maddelerin yok olmasına neden olduğunu kaydeden Bayazıt, "Toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar zarar görüyor, organik madde kaybı yaşanıyor ve toprak yapısı bozuluyor. Bu durum, gelecek yıllardaki ürün verimini de olumsuz etkiliyor." dedi.

YANGIN NEDENİ

Çevresel risklere de dikkat çeken Bayazıt, anız yangınlarının kontrol dışına çıkarak ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve enerji nakil hatlarına sıçrayabildiğini, can ve mal kayıplarına yol açabilecek tehlikeler oluşturduğunu vurguladı.

"KESİNLİKLE ANIZ YAKMAYIN"

Üreticilere çağrıda bulunan Bayazıt, "Toprağımızı korumak, verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere sağlıklı tarım arazileri bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle çiftçilerimizin anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



