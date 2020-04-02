Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler, önceki gün Uşak’ta çekildi.

Vali Funda Kocabıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde teftişe çıkarken, birbirine çok yakın bir grubu gördü.

Bunun üzerine sitem eden Kocabıyık, “Sosyal mesafeyi ayarla, bak çok dip dibe insanlar, düzelt, herkes hadi.” dedi.

TALİMAT VERDİ

Kocabıyık, sonrasında yanındakilere, “Bankada, PTT’de işi olanlara, izin verilecek. Onun dışında herkese para cezası kesilecek. Böyle gezmeye gelmeyecekler buraya.” diye talimat da verdi.

Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı İZLE

“GÖREVLİLERİ UYARDIM”

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Vali Kocabıyık, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Funda Kocabıyık, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola... Dün İsmet Paşa Caddesi’nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde, mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil.”