taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Uşak'ta babasını baltayla öldüren şahıs teslim oldu

Uşak'ta, Ali K., tartıştığı babası Ahmet K.'yı baltayla öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek, cinayeti itiraf etti.

DHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Uşak'ta babasını baltayla öldüren şahıs teslim oldu

 

Uşak'ta, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜ

Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu.

Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.


İfadesinde cinayet sırasında annesinin evde olmadığını söyleyen Ali K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın, soruşturması sürüyor.

 


Babasını baltayla öldürüp, ormana gömdü, 4 gün sonra jandarmaya itiraf etti -1

İlginizi Çekebilir
12 yaşındaki Emre babasının traktörü ile kaza yaptı
Adana'da yaşayan Emre Aydın, babasından habersiz aldığı traktörle kaza yaparak, yaşamını yitirdi.
Hakkari’de terör örgütüne ait sığınak bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Özel Harekat tarafından düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Polis, akli dengesi bozuk silahlı şahsı engelledi
İzmir'de kaçmaya çalışan silahlı şahsı polis, üzerine atılarak engellemeye çalışırken şahıs, çıkan arbedede yaralandı.
Çobanın ölümü, hayvanlar köye yalnız dönünce ortaya çıktı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
291
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
603
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
238
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
116
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
199
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
110
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir