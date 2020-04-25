Uşak'ta babasını baltayla öldüren şahıs teslim oldu

Uşak'ta, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜ

Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu.

Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.



İfadesinde cinayet sırasında annesinin evde olmadığını söyleyen Ali K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın, soruşturması sürüyor.



