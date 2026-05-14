Uşak'ta dehşetin izi 300 saatlik görüntüde çözüldü

Uşak’ta 11 Mayıs günü boş arazide Gürsel Arı’nın öldürülmesi, Nilgün Kumlu’nun ise bıçakla yaralanarak cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Recep Kuzu gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'cinsel saldırı' suçlarından soruşturma başlattı.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İLE ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre soruşturma kapsamında yaklaşık 60 kameradan elde edilen 300 saatlik görüntü incelendi.

Kolluk ekiplerinin saha çalışmaları ve sistem araştırmaları sonucunda şüphelinin Recep Kuzu olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzu, ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin 14 Mayıs günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ

Olayın ardından yaralı halde Uşak Atapark Hastanesi’ne giden Nilgün Kumlu’nun ifadesi alındı.

Kumlu, Gürsel Arı’yı yaklaşık 4-5 aydır tanıdığını, olay günü buluştuklarını ve birlikte otobüsle TOKİ’lerin alt tarafında bulunan boş araziye gittiklerini anlattı.

Kumlu'nun beyanına göre, boş arazide oturdukları sırada yanlarına bir erkek geldi.

Şahıs kendisini 'Ali' olarak tanıttı ve "Burada ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu.

Kumlu, şahsın belinde büyük bir bıçak ve siyah renkli silah gördüğünü, korktuğunu ve Gürsel Arı ile birlikte eşyalarını toplayıp gitmek istediklerini söyledi.

Ancak iddiaya göre şüpheli, bu sırada tekrar koşarak yanlarına geldi ve Gürsel Arı'yı boynundan bıçakladı.

"BIÇAKLA TEHDİT ETTİ, SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ"

Nilgün Kumlu ifadesinde, saldırganın kendisini de bıçakla tehdit ettiğini, biraz aşağı doğru sürükleyerek götürdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Kumlu, saldırı sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralandığını, şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kumlu, olaydan sonra yaralı halde araziden çıktığını, otobüse binerek Atatürk Bulvarı üzerinde daha önce müşterisi olduğu Mor Beyaz isimli güzellik merkezine gittiğini belirtti.

Burada erkek arkadaşı Mustafa Fatih'i aradığını, kıyafetlerini değiştirdiğini ve duş aldıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte hastaneye gittiğini anlattı.

"POLİSİN VE AİLESİNİN HABERİNİN OLMASINI İSTEMEDİ"

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeleri alınan Mustafa Fatih Özenli ve Nuray Uysal, Nilgün Kumlu'nun güzellik merkezine geldiğinde bir şahısla kavga ettiğini söylediğini, doktor çağırılmasını istediğini ancak ailesinin ve polisin olaydan haberdar olmasını istemediğini anlattı.

Özenli ve Uysal, Nilgün Kumlu'nun o sırada maktul Gürsel Arı'dan kendilerine bahsetmediğini de beyan etti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE ÇEVREDEKİ TANIKLAR KONUŞTU

Soruşturmada otobüs şoförü olduğu değerlendirilen Hamit Yılmaz'ın da ifadesine başvuruldu.

Yılmaz, kan lekeleri bulunan bir kadının otobüse bindiğini, yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu, kadının ise 'düştüğünü' söylediğini ve stadyum yakınlarında otobüsten indiğini belirtti.

Olay günü 5. Serkan Sokak üzerinde bulunan sitelerde oturan Fatma Karadeniz ve Ebru Selçuk da ifadelerinde, yaralı kadını gördüklerini, yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını, kadının ise yardım istemediğini ve otobüse binerek uzaklaştığını anlattı.

GÜRSEL ARI BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Kolluk ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada Gürsel Arı'nın boş arazi içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulunduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerine yaklaşık 30 metre mesafede sap kısmı siyah, üzerinde kan lekeleri bulunan bir bıçak ele geçirdi.

Şüphelinin kaçış güzergahında yapılan aramalarda ise toprağa gömülü halde 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

EVİNDE KANLI BIÇAKLAR VE FİŞEKLER BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet üzeri kanlı bıçak ile 28 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

YARALI KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Nilgün Kumlu'nun boyun bölgesinde, sırtında, sağ ve sol elinde, sol göğüs kısmında yüzeysel kesiler bulunduğu öğrenildi.

Kumlu'nun burun kemiğinde kırık ve akciğerinde hasar olduğu, tedavisinin Genel Cerrahi servisinde sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE SALDIRIYI KABUL ETTİ

Recep Kuzu'nun kollukta alınan ifadesinde olayı ikrar ettiği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinde, eski kız arkadaşının ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle uzun süredir psikolojisinin bozuk olduğunu, olay günü eski kız arkadaşını uzaktan görmek için bölgede dolaştığını söyledi.

Kuzu, eski kız arkadaşını göremeyince intihar etmek amacıyla ormanlık alana gittiğini, olayın meydana geldiği yerde Gürsel Arı ve Nilgün Kumlu'yu gördüğünü anlattı.

Şüpheli, ifadesinde halüsinasyon gördüğünü ileri sürerek Gürsel Arı'yı eski kız arkadaşının babası sandığını ve boynundan bıçakladığını söyledi.

Nilgün Kumlu'yu ise eski kız arkadaşı sandığını, bu nedenle ilk etapta cinsel saldırıda bulunduğunu, daha sonra onun eski kız arkadaşı olmadığını anlayınca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını beyan etti.

Kuzu, olayda kullandığı bıçağı ormanlık alana attığını, yanında getirdiği silahı da bölgeye yakın bir yere gömdüğünü söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Recep Kuzu'nun 14 Mayıs günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve cinsel saldırı suçları kapsamında sürüyor.