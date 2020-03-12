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Uşak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

İHA | 12.03.2020 - 02:51..
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Uşak D-300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde, 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi.

200 METRE SAVRULDU

Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Uşak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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