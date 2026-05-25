Uşak’ta Küçükler Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Kurumaya yüz tutan barajlar, bereketli yağışlarla tek tek hayata dönüyor.

Her gün ülke genelindeki barajların doluluk oranlarıyla ilgili müjdeli haberler gelirken yeni müjde Uşak’tan geldi.

SU KALMADIĞI İÇİN HİZMET DIŞI BIRAKILDI

Banaz ilçesinde bulunan Küçükler Barajı, geçen yıl su kalmadığı için hizmet dışı bırakılmıştı.

Kent için hayati öneme sahip olan baraj, bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olmasının yanı sıra tarımsal sulamada da kullanılıyordu.

GÜÇLÜ YAĞIŞLARLA BARAJ DOLMAYA BAŞLADI

Küçükler Barajı, yıl başından bu yana etkili olan güçlü yağışlarla hızla dolmaya başladı.

Devlet Su İşleri’nin, Darı ve Sergen derelerinden gelen suyu kayıpsız şekilde baraja taşımak için yaptığı boru hattı da barajın dolmasında etkili oldu.

BARAJ TAMAMEN DOLDU

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda, dolu savağından su bırakılmaya başlandı.

DSİ yetkilileri, barajın doluluk oranının en son 2016 yılında yüzde 100’e ulaştığını açıkladı.