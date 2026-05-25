Uşak’ta Küçükler Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
Banaz ilçesinde bulunan ve geçen yıl ağustos ayında kullanılabilecek su kalmadığı için hizmet dışı kalan Küçükler Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan barajda, dolu savağından su akışı başladı.
Kurumaya yüz tutan barajlar, bereketli yağışlarla tek tek hayata dönüyor.
Her gün ülke genelindeki barajların doluluk oranlarıyla ilgili müjdeli haberler gelirken yeni müjde Uşak’tan geldi.
SU KALMADIĞI İÇİN HİZMET DIŞI BIRAKILDI
Banaz ilçesinde bulunan Küçükler Barajı, geçen yıl su kalmadığı için hizmet dışı bırakılmıştı.
Kent için hayati öneme sahip olan baraj, bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olmasının yanı sıra tarımsal sulamada da kullanılıyordu.
GÜÇLÜ YAĞIŞLARLA BARAJ DOLMAYA BAŞLADI
Küçükler Barajı, yıl başından bu yana etkili olan güçlü yağışlarla hızla dolmaya başladı.
Devlet Su İşleri’nin, Darı ve Sergen derelerinden gelen suyu kayıpsız şekilde baraja taşımak için yaptığı boru hattı da barajın dolmasında etkili oldu.
BARAJ TAMAMEN DOLDU
Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda, dolu savağından su bırakılmaya başlandı.
DSİ yetkilileri, barajın doluluk oranının en son 2016 yılında yüzde 100’e ulaştığını açıkladı.