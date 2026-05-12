Uşak'ta tarlada cansız beden bulundu

Uşak merkez Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. olduğu tespit edildi.

63 yaşındaki G.A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.