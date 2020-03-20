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Üsküdar Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki bankları kaldıran belediye ekipleri, vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 18:01..
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Koronavirüsten korunmak ve virüsü yaymamak için devlet kurumları adeta seferber oldu.

Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması konusunda uyarı üstüne uyarı yapılıyor.

'EVLERİNİZE DÖNÜN' ÇAĞRISI

Tüm bunlara rağmen durumu ciddiye almayanlar ve özellikle risk grubundaki yaşlılara engel olmak için bazı belediyeler bankları sökmeye başladı.

Bu kapsamda bankları söken Üsküdar Belediyesi, vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı.

Üsküdar Beledediyesi koronaya önlem için bankları kaldırdı İZLE

BAŞKAN TÜRKMEN’DEN UYARI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, bank sökme çalışmalarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı ve kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

Türkmen, “Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah.” dedi.

Üsküdar Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

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