Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 7 tutuklama
İstanbul'un Üsküdar Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga..
Soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 7 şüpheli hakkında karar çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti.
7 TUTUKLAMA
Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği 7 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
TUTUKLANAN İSİMLER
Üsküdar Belediyesi 2. dalga operasyonda tutuklanan isimler ise şöyle sıralandı;
1- Uğur Çağatay Cayak (Üsküdar Belediyesi Personeli)
2- Adem Bağcı (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
3- Hülya Koçak Tanrısever (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
4- Burak Mesutoğlu (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
5- Abdurrahmen Ethem Dilek (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
6- Samet Bayrak (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
7- Serdar Ayhan (Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş Personeli)
BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 9 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9'u tutuklanmıştı.Üsküdar Belediyesi rüşvet soruşturmasında itirafçılar konuştu: Para ödenmeden iskan çıkmıyordu