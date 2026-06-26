Usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının çınarı oyuncu Kadir İnanır yaşamını yitirdi.

14 Mayıs'ta rahatsızlanan Kadir İnanır'ın, tedavi altına alındığı hastaneden zatürreye bağlı solunum sıkıntısı çektiği açıklanmıştı.

İnanır, 43 günlük yaşam mücadelesinin ardından bugün hayata veda etti.

UZUN ZAMANDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

2018 yılında beynine pıhtı atan usta oyuncu, o dönem yine aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kalıcı felç riskiyle karşı karşıya gelen İnanır, pıhtının bulunduğu yerden çıkarılmasıyla sağlığına kavuşmuştu.

İnanır o dönemde de uzun bir tedavi sürecinden geçmişti.

2024 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Beyni besleyen ana damarlarda tıkanma olduğu belirlenen İnanır bir kere daha pıhtı temizleme işlemlerinden geçmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Usta oyuncunun cenaze programını ise meslektaşı Menderes Samancılar açıkladı.

Samancılar, "Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ı kaybettik. 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecektir. Ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacaktır. Cenaze sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin töreni sonrası Akatlar Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecek. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini dile getirerek, "Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

BURHANETTİN DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Memişoğlu paylaşımında, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK SİNEMASININ EN KÜLT FİLMLERİNDE BAŞROL OYNADI

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 15 Nisan 1949’da Fatsa’da dünyaya geldi.

14 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçük ferdi olan İnanır’ın oyunculuk yeteneği, ilkokul yıllarında sahne aldığı okul gösterilerinde fark edildi.

Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden İnanır, yatılı olarak öğrenim gördüğü Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Sanat yaşamına erken atılması nedeniyle eğitimine ara verse de yıllar sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü tamamladı.

Sanat dünyasına dönemin popüler fotoromanlarıyla adım atan Kadir İnanır, kısa süre sonra Yeşilçam’a geçiş yaptı. İlk profesyonel sinema deneyimini Son Yedi Adım Sonra ile yaşayan usta oyuncu, canlandırdığı güçlü ve karizmatik karakterlerle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.

İnanır’ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım oldu. Filmde canlandırdığı İlyas karakteri, hafızalara kazındı.

Ayrıca Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Karılar Koğuşu ve Komser Şekspir gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

TELEVİZYON PROJELERİNDE DE YER ALDI

Sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıkan İnanır, özellikle Marziye ile geniş kitlelere ulaştı. Bunun yanında Bütün Çocuklarım, İzmir Çetesi, İpsiz Recep ve Kırık Ayna gibi projelerde de yer aldı.

BİRÇOK PRESTİJLİ ÖDÜLÜN SAHİBİ

Başarılı kariyeri boyunca birçok prestijli ödül kazanan İnanır, özellikle Altın Koza Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi önemli organizasyonlarda “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.