Usta oyuncu Kadir İnanır'dan yeni kare! Coşkun Sabah paylaştı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızı, 2024'te taburcu olmuştu.

Geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastaneye kaldırılan usta oyuncunun tedavisi hala devam ediyor.

77 YAŞINDA

Son olarak Coşkun Sabah, 77 yaşındaki usta ismi ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

"ÇOK MUTLU OLDU"

Coşkun Sabah, Kadir İnanır’ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı:

"Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle."