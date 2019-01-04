Usta oyuncu Münir Özkul, anılacak

İstanbul'da 15 Ağustos 1925'te dünyaya gelen sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördü. Özkul, 1940'ta henüz lise öğrencisiyken, Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başladı.

OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "Aşk Köprüsü" ile profesyonel olarak oyunculuğa adım atan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti.

ÖNEMLİ ESERLERİ SAHNELEDİ

Usta oyuncu, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" ile John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinin yanı sıra "Bana Çiçek Yollama", "Generalin Aşkı", "Yağmurcu" ve "Godot'yu Beklerken" gibi önemli eserlerde de rol aldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda da görev yapan Özkul, Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

1968'DE DÜMBÜLLÜ'NÜN KAVUĞUNU DEVRALDI

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu, 1968'de Özkul'a devretti.

Sanatçının Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu kurucusu Ferhan Şensoy'a 1989'da bıraktığı kavuğu 2016'dan beri son sahibi Rasim Öztekin muhafaza ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 2006'daki Onur Ödülü'nün de sahibi olan sanatçı, 2014'te 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

1 YIL ÖNCE ARAMIZDAN AYRILDI

Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de yaşamını yitirdi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.